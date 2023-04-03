RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZAYACAK MI ?

Ramazan Bayramı tatil günleri Ramazan Bayramı, bayramdan bir gün öncesi olan arife gününde başlar. Arife günü, yani 20 Nisan Perşembe günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Ardından 21 Nisan Cuma günü yani bayramın birinci günü de resmi tatil olacak. 22 Nisan ve 23 Nisan günleri de tatil olacak. Ancak Cumartesi Pazar zaten resmi tatil olduğu için ek bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.

20 Nisan Perşembe: YARIM GÜN RESMİ TATİL (Arife)

21 Nisan Cuma: RESMİ TATİL (Bayramın 1. günü)

22 Nisan Cumartesi: RESMİ TATİL (Bayramın 2. günü)

23 Nisan Pazar: RESMİ TATİL (Bayramın 3. günü)

YENİGÜN HABER MERKEZİ