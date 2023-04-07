RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının arefe günü, 20 Nisan Perşembe gününe denk gelecek. Bayramın 1-2-3'üncü gün ise cuma-cumartesi-pazar günü eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 17-18-19 Nisan tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.İdari tatil ilan edilmesi gereken gün sayısı fazla olduğu için 9 günlük bayram tatili ihtimali de düşük görülmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ