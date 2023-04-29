Seyahat şirketlerinden alınan bilgilere göre en çok Karadenizliler bu bayramda ekonomik sıkıntılara rağmen memleketlerine gitmeyi yine ihmal etmedi.

Turizm şirketlerinin verdiği bilgiye göre; Ramazan Bayramı’nda en çok sefer Karadeniz Bölgesi’ne yapıldı. Karadeniz’i ise İç Anadolu Bölgesi takip etti. 14 Nisan itibari ile başlayan bayramın yarattığı seyahat hareketliliğinde yolcu ve sefer rekoru ise bayramın son ve ertesi günkü dönüş yolculuğunda kırıldı. Toplam 11 günlük bayram seyahati sürecinde, sefer sayılarında yüzde 50’ye varan, yolcu sayılarında ise yüzde 240’lara ulaşan artış yaşandı.

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, “11 günlük bayram seyahati süresince şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 240’lara varan artış yaşadık, günlük sefer sayımızı ise 1.000’den 1.500’lere kadar çıkarttık. Ramazan Bayramı, pandemi sonrasında en hareketli günleri yaşadık.

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı seyahat sürecini değerlendiren Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şu açıklamalarda bulundu:

“Ramazan Bayramı’nın 11 günlük seyahat sürecine baktığımızda, ‘bayramın bereketi sektörümüze de yansıdı’ diyebiliriz. Hafta sonuna denk geldiği için bayram tatilinin üç buçuk günle sınırlı olması, güzergâh yoğunluklarını da etkiledi. Kısa bayram tatili nedeni ile yolcularımızın en çok tercih ettiği güzergahlar, tatil beldelerinin yoğun olduğu Akdeniz ve Ege yerine, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri olarak şekillendi. Buradan da yolcularımızın bayramı, daha çok aileleri, sevdikleri ile birlikte geçirmek üzere memleketlerine seyahat ettikleri anlaşılıyor.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ