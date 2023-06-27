Bayram’da hangi zikir çekilir? Bayramın 1 günü hangi zikir çekilir? Kurban Bayrami sabahı ne okunur? Bayram sabahı okunacak dualar nelerdir? Acaba bayram günü sünnet olan şeyler nelerdir? Bayram sabahı yapılacaklar listesi hazırladık

Bayram sabahı, müslümanlar için önemli bir gün olarak kabul edilir ve bu günün manevi değeri oldukça yüksektir. Bu özel günde, ibadetlerimizi yerine getirmek için çeşitli dualar ve zikirler okunur. Peki Bayram sabahı ne yapılır? Hangi dualar ve zikirler okunur? Kurban Bayramı sabahı ne okunur?

Bu rehberimizde, Bayram sabahında okuyabileceğiniz bazı dualar ve zikirler hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca hangi duaların hangi zamanlarda okunması gerektiği konusunda da size yol göstereceğiz. Bu rehber sayesinde, Bayram sabahını daha anlamlı bir şekilde geçirebilirsiniz.

Bayram Sabahı Nedir? Kurban Bayramı sabahı ve önemi

Bayram sabahı, Türk toplumunda bayramın ilk gününe verilen isimdir. Özellikle Kurban Bayramı'nda önemli bir yere sahip olan bayram sabahı, sabah namazının erken saatlerinde camilerde toplanarak kılınan özel bir namaz ile kutlanır. Bu özel gün, Müslümanlar için manevi anlamda oldukça önemlidir ve bayramın ruhuna uygun olarak sevinç ve paylaşım duygularıyla dolu bir şekilde geçirilir.

Bu yazımızda, bayram sabahının ne olduğu ve nasıl kutlandığı hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Bayram günü hakkında Hadisler

(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.) [İbni Mace, Taberani]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.) [İsfehanî]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İbni Asakir]

Bayram sabahı sünnetleri: Bayram günü sünnet olan şeyler

Erken kalkmak

Gusletmek

Misvak kullanmak

Güzel koku sürünmek

Yüzük takmak

Bayram namazına yaya olarak gitmek

Bayram namazına gidiş ve dönüşte farklı yollardan gitmek

Sevindiğini belli etmek (asık yüzle bulunmamak)

Fıtr sadakası vermek

Akrabaları ziyaret etmek

Büyükleri ziyaret etmek

Yaşlıları ziyaret etmek

Kabir ziyaretinde bulunmak

Hususen çocuklarla ilgilenmek onları sevmek, sevindirmek ve neşelendirmek

Dargınlıkların giderilmesi

Kardeşlik duygularının kuvvetlendirilmesi

Bunlarla beraber; bayram günleri sevinç günleri olduğu için, bu sevincin açıklanmasına sebep olacak meşru dairede olan ve günah unsurları taşımayan oyun ve eğlenceler caizdir. (Müslim) (Camiü’s-Sağir)

Bayram Namazının Önemi ve Kılınış Şekli

Ayrıca, bu özel günde okunacak dualar da oldukça önemlidir. Bayrama özel dualar ile manevi duygularımızı daha da güçlendirebiliriz. İşte tüm bu detaylarıyla bayram sabah namazının önemi ve kılınış şekli hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Öncelikle, Kurban Bayramında kaç rekât namaz kılınacağına bakalım.

Bayram namazı iki rekât olarak kılınır. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Kurban Bayramı Namazı Kılınışı 1. Rekat - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, - Sırasıyla imam ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde 3 tekbir alınır. - 1. Tekbirde tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılır ve eller yanlara salınır, - Sonra 2. Tekbir alınır, eller yine kulak hizasına kaldırılır ve eller yine yanlara salınır, - Ardından 3. Tekbir alınır, eller kulak hizasına kaldırıldıktan sonra bu sefer göbek hizasında bağlanır. - İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Kurban Bayramı Namazı Kılınışı 2. Rekat - İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar

Bayrama Özel Dualar ve Zikirler Nelerdir?

Bayramlar, Müslümanların manevi hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu özel günlerde ibadet ve duaların yapılması da büyük bir önem taşır. Bayrama özel dualar ve zikirler, bu günleri daha anlamlı hale getirmek için kullanılan araçlardan sadece birkaçıdır.

Bayramın ilk gününden itibaren, Müslümanlar bayrama özel dualar okurlar. Bu dualar genellikle Allah'a hamd etmek ve şükür dilemek için kullanılır. Ayrıca bayramın ikinci gününde kurban kesimi duası da okunur. Bayrama özel zikirler ise, Allah'ın adını anmak ve hatırlamak için yapılan tekrarlardan oluşur. Bu zikirler, insanların kalplerini temizlemeye yardımcı olur ve manevi hayatlarını güçlendirir.

Özetle, bayrama özel dualar ve zikirler Müslümanların manevi hayatında büyük bir yer tutar. Bu dua ve zikirler sayesinde insanlar Allah'a yaklaşırlar ve manevi hayatlarına katkıda bulunurlar.

Bayram sabahı okunacak dualar hangileri?

Bayram sabahları, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel günlerdir ve dualar da bu günlerin önemli bir parçasıdır. Peki bayram sabahı okunacak dualar nelerdir? Bu konuda yardımcı olmak için sizlere doğru ve güvenilir bilgi verebilirim. Okuyacağınız duaların manevi huzurunuza katkı sağlayacağına inanarak, işe koyulalım.

Kim bayram günü 300 defa "Sübhanallahi ve bi hamdihi" der ve bunu Müslümanların ölülerine hediye ederse;her mü'minin kabrine bin nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Allahü Teala kendisinin kabri için de bin nur verir. (Taberani,Meu'cemü'l-Evsat,1/357)

Kurban Bayramı duası: Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!

Ya Rab! Kıldığımız namazları, "Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı", okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım! Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an'la buluştur Allah'ım! Bize bahşeylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle. Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle! Ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle!

Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden ve terörden bizleri muhafaza eyle! Ya Rab! Aziz milletimizi ağır imtihanlardan muhafaza eyle! Fitne ateşiyle bizi tutuşturmak isteyenlere karşı yekvücut olmayı, tek bilek olmayı milletçe hepimize nasip eyle Allah'ım! Bütün acılara rağmen milletimizin hiçbir ferdini haktan, hukuktan, adaletten, merhametten bir an olsun ayırma!

Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme Allah'ım! Bizleri bütün mazlumların, mağdurların umut bağladığı ülkemize ve tarih boyunca canlarını veren bütün şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere sahip çıkanlardan eyle Allahım! Ya Rab! Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle!

Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle Allah'ım! Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle Allah'ım! Evlatlarımızı ailelerine, vatanına, milletine hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım! Bu mübarek Bayram hürmetine hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar ihsan eyle Allah'ım! Ya Rab! Şu mübarek Bayram hürmetine; ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, inleyen bir enkaz olmaktan kurtar! Varlık alemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle! Yeryüzü ve tüm mahlukat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı; çocukların, kadınların, gençlerin, yaşlıların hasılı bütün mahlukatın hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah'ım! Kırık kalpleri onarmayı; yaralı gönülleri imar etmeyi; haset, kin ve nefretten uzak durmayı; aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurmayı lutfeyle Allah'ım! Ya Rab! Bizleri, günahta ve düşmanlıkta değil; iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle! Hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle Allah'ım! Bizleri, birbirine kin güdenlerden, nefret duyanlardan, buğzedenlerden; fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah'ım! Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah'ım! Ya Rab! Şu mübarek bayram sabahında günahkâr beden ve gönüllerimizi istiğfar ile arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Allah'ım! İmanımızı ve ahdimizi tazelemek muradımız. Sen bahşeyle Allah'ım! Kırdığımız kalpleri onarmak, paraladığımız onurları tamir etmek, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmektir borcumuz. Sen lufteyle Allah'ım! Allah'ım! "Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız." diye sana yakaran Hz. İbrahim peygamberin lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, hesabını verebileceğimiz salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım! Ya Rab! Peygamberimizin (s.a.s) dilinden hiç düşürmediği dua ile Sana yalvarıyoruz. "Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa'fu anna". "Allah'ım! Sen affedicisin. Sen Kerim'sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah'ım!" Allah'ım! Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile Sana yöneliyoruz. "Rabbena atina fi'd-dünya haseneh, ve fi'l-ahirati haseneh, ve kına azabe'n-nar." "Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, Ahiret'te de güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle." Yâ Rabbe'l-Âlemîn, Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ümmet-i Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdede iken, Senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah'ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde, Kelime-i şahadet ki buyurun, diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım

Öncelikle belirtmek isterim ki bayram sabahı okunacak dualar, herhangi özel bir dua olmamakla beraber, çeşitli dualar tercih edilebilir. Bu duaların genellikle sevgi, huzur ve mutluluk temalarını içermesi önerilir.İşte size bazı bayram sabahı okunabilecek dualar:

1- Allah’ım! Senden bu bayramda affını dilerim. Beni mağfiret et ve bağışla. Dualarıma kulak ver ve beni koru.

2- Ey Rabbimiz! Bayram günlerinde bizleri birlikte toplandığımız gibi cennette de bir araya getir. Bizi affet ve merhametinle kucakla.

3- Ya Rabbi! Sen bizleri sevginle yaratmışsın. Bizlere sağlık, huzur ve mutluluk vererek hayat dolu yapmışsın. Bu bayramda da bize güç verip senin yolunda yürümeyi nasip eyle.

4- Allah’ım bugün mübarek Bayram günüdür; bize iyiliklerine muhtaç olduğumuz ne kadar nimet varsa hepsini ihsan etmeni niyaz ediyoruz. Bu duaları okuyarak maneviyatınızı güçlendirebilirsiniz. Ancak unutmayın ki en güzel dua, samimi kalple yapılandır. Her zaman dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Kurban Bayramında Arefe Günü ve Bayram Günü İbadetleri Nelerdir?

Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dini bayramdır. Bu bayramda, Allah'a yakınlaşmak ve O'na ibadet etmek için çeşitli ritüeller gerçekleştirilir. Arefe günü ve bayram günü ise bu ritüellerin en yoğun yaşandığı günlerdir. Arefe gününde, kurban kesmek isteyen kişiler için hazırlıklar yapılır. Kurban kesimi öncesinde temizlik yapılır ve kurbanlık hayvanlar seçilir. Kurban kesmek, Allah'a yakınlaşmak ve O'na ibadet etmek amacıyla yapılan önemli bir ritüeldir.

Bayram gününde ise sabah namazından sonra kurban kesimi gerçekleştirilir. Kesilen kurbanların etleri paylaştırılır ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Ayrıca bu günlerde oruç tutulmaz ve cemaatle namaz kılınır. Peki Kurban Bayramında Arefe Günü ve Bayram Günü İbadetleri Nelerdir?

Kurban Bayramı'nın Arefe Günü ve Bayram Günü'nde de çeşitli ibadetler gerçekleştirilir. Arefe gününde özellikle akşam namazından sonra yoğun bir şekilde ibadet edilir. Bu gün boyunca oruç tutulur ve Kur'an-ı Kerim okunur. Bayram gününde ise sabah namazından sonra cemaatle bayram namazı kılınır ve ardından tebrikleşme ve ikramlar yapılır.

Bu gün boyunca da ibadet etmek, dua etmek, zikretmek gibi aktiviteler genellikle tercih edilir. Tüm bu ibadetlerin yanı sıra Kurban Bayramı'nın en önemli unsurlarından biri de yardımseverlik ve paylaşımdır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, onların sevincine ortak olmak da bu güzel bayramın ruhuna uygun davranışlardandır.