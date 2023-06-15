Kurban Bayramı öncesi üniversite öğrencilerine bayram harçlığı verilip verilmeyeceği gündem başlıkları arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı'da konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Peki, bayram harçlığı başvuruları başladı mı? Öğrencilere 1000 TL ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

Öğrencilere 1000 TL Ne Zaman Verilecek?

Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konunun Kurban Bayramı öncesi netleşmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanlığı ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.'' ifadelerine yer verdi.