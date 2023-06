Arabesk Müziğin güçlü kadın seslerinden Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koy'undaki Azka Otelde sahne aldı.Programına sevilen şarkılarından Püsküllü Bela ile başlayan güzel şarkıcı , kendi şarkılarının yanı sıra arabesk müziğinin duayen isimlerinin parçalarına da yer verdi.

Kendisini izlemeye gelenler arasında küçük bir hayranının dans ettiğini gören Hande Dönmez " Çok tatlı dans ediyorsun , sanırım müziği de çok seviyorsun. Müziği her zaman sev ve dinlemeye devam et ama hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünme çünkü Türkiye'de şarkıcı olmak çok zordur. " diyerek küçük hayranına esprili bir şekilde takıldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Hande Dönmez , hemen hemen her şarkısında kendisine eşlik eden tatilcilere unutulmaz bir akşam yaşatırken , teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Öte yanda bayram boyunca birçok sanatçıya ev sahipliği yapacak olan Azka Otel sahnesi, bayramın birinci gününde Dolce Band, ikinci gününde Safiye Soyman & Faik Öztürk çifti, üçüncü gününde Selen Görgüzel, bayramın son gününde ise Kuşum Aydın sahne alacak.