Arabesk Müziğin güçlü kadın seslerinden Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koy'undaki Azka Otelde sahne aldı.Programına sevilen şarkılarından Püsküllü Bela ile başlayan güzel şarkıcı , kendi şarkılarının yanı sıra arabesk müziğinin duayen isimlerinin parçalarına da yer verdi.

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Kendisini izlemeye gelenler arasında küçük bir hayranının dans ettiğini gören Hande Dönmez " Çok tatlı dans ediyorsun , sanırım müziği de çok seviyorsun. Müziği her zaman sev ve dinlemeye devam et ama hiçbir zaman şarkıcı olmayı düşünme çünkü Türkiye'de şarkıcı olmak çok zordur. " diyerek küçük hayranına esprili bir şekilde takıldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Hande Dönmez , hemen hemen her şarkısında kendisine eşlik eden tatilcilere unutulmaz bir akşam yaşatırken , teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Öte yanda bayram boyunca birçok sanatçıya ev sahipliği yapacak olan Azka Otel sahnesi, bayramın birinci gününde Dolce Band, ikinci gününde  Safiye Soyman & Faik Öztürk çifti, üçüncü gününde Selen Görgüzel, bayramın son gününde ise Kuşum Aydın sahne alacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ