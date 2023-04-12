Özel günlerin nostaljik çikolatası 1983 Beyoğlu Çikolata, bu Ramazan Bayramı’nda da paylaşmayı, ikram etmeyi ve hediye vermeyi sevenlerin gözdesi olacak.

Özel günlerin nostaljik ve prestijli çikolatası 1983 Beyoğlu Çikolata, Ramazan Bayramına özel el yapımı çikolataları ve birbirinden lezzetli lokumlarıyla damakları şenlendirmeye hazır.

Belçika Çikolatasının fındıkla bütünleştiği Beyoğlu’nun tarihi el yapımı çikolatasını kahve konseptiyle tamamlayan 1983 Beyoğlu Çikolata, katkı maddesi içermeyen ve lezzetinden sunumuna kadar her bir detayı düşünülerek hazırlanan çikolataları, içleri frambuaz, karamel, fındık dolgulu drajeleriyle bayram geleneğini günümüze taşıyor. Bayramın geleneksel lezzeti olan bitter ve sütlü çikolatalı Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokumlar ise eşsiz bir lezzet şöleni yaşatıyor.

Tamamen doğal bir içeriğe sahip olarak birinci sınıf kakao ile üretilen çikolatalar, farklı gramaj alternatifleri ile şık kutularda satışa sunuluyor. Zarif kutularının içerisindeki yine el yapımı pralinler ise birbirinden farklı form ve lezzetleriyle bayramın en gözde ikramlıkları arasında yerini alıyor.

“Bayrama özlemini duyduğumuz nostaljik tadı katacağız”

Paylaşmayı, ikram etmeyi ve hediye vermeyi seven herkesi bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten 1983 Beyoğlu Çikolata Kurucu Ortağı Seda Şahin, “Çikolata ustası güçlü kadromuzla, geleneksellikten kopmadan, katkısız, doğal, özel reçetelerle çikolata koleksiyonları hazırlıyoruz. Geliştirdiğimiz tüm lezzetlerle en güzel sohbetleri daha keyifli hale getirmeyi, tüm paylaşımları şölene çevirmeyi istiyoruz. En anlamlı buluşmaları, dayanışmanın ve birlikteliğin en özel anlarını yaşadığımız Ramazan Bayramı’nda özel reçetelerle hazırlanan çikolatalarımız ve yanına mis kokulu kahvelerimizle bayrama özlemini duyduğumuz nostaljik tadı katacağız” dedi.