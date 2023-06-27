Sahnelerin sevilen ve başarılı isimlerinden Fatih Ürek, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen başarılı şarkıcı, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Yaz aylarını yoğun bir tempoda çalışarak geçireceğini söyleyen Ürek, "yaz boyu konserlerimiz devam ediyor. Farklı illerde dinleyicilerimizle, sevenlerimizle buluşacağı" dedi Ürek "herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedikten sonra alışverişe kaldığı yerden devam etti.