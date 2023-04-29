Yerli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 siha, Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan ila 1 Mayıs tarihleri arasıda İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenmeye hazırlanıyor. İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB3 ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu.Bayraktar TB3 nedir, teknik Özellikleri neler? işte konuya ilişki detaylar...

UÇUŞ TESTLERİNE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne yaptığı ziyarette çekilen fotoğraflarda üretim hattında görülen Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde yürütülen milli projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

HAVACILIKTA YENİ DÖNEM

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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BAYKAR 2023'E İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

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BAYRAKTAR TB3 ÇIKTI MI?

Henüz ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

İlk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yaptığı paylaşımla duyurulan Bayraktar TB3, Baykar Savunma tarafından üretilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı (SİHA)'dır. Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'sı yeni yılın ilk yarısında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor.

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BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

*Kanat açıklığı: 14 metre

*Uzunluk: 8.35 metre

*Yükseklik: 2.6 metre

*Kalkış Ağırlığı: 1450 kilogram

*Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)

*Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu – 280 kilogram

*Havada kalış süresi: 24+ saat

*Katlanır kanat yapısı

*Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti

*Görüş hattı ve ötesi haberleşme

*SATCOM uydu bağlantısı

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