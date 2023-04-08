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Kaza, Trabzon'da görevli jandarma uzman çavuş Mikail Akbudak yönetimindeki otomobilin dün akşam saatlerinde Akşar köyü yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesiyle meydana geldi. Kazada yaralanan Mikail, eşi Büşra ve kızı Gökçen Akbudak, kaldırıldıkları Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

Törene katılan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Akbudak ailesinin acılı yakınlarına taziyelerini iletti.