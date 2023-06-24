Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Bayburt ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Öğrenciler ve velileri, bu verileri kullanarak tercih sürecinde bilinçli kararlar verebilecekler. Bayburt ilindeki nitelikli liselere sınavla öğrenci alınacak olması, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmede önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Bayburt Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük 2022 En Yüksek 2021 BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 385,3919 12,61 14,03 BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 350,3383 20,38 24,81 BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 302,6676 35,24 40,96

BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 294.205 38,53 36,56 BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 259,5269 54,87 61,08 BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 236,7924 68,49 70,63

Bayburt ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler ve aileleri, bu bilgileri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar.

Bayburt Fen Lisesi, 385,3919 taban puanıyla fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi ise 350,3383 taban puanıyla tercih edilebilecek diğer bir okuldur. Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 302,6676 taban puanıyla İmam Hatip eğitimi almak isteyen öğrencilere kapılarını açmaktadır.

Bayburt ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrencilerin tercih sürecinde rehber olacaktır. Öğrenciler, kendi yetenek ve ilgi alanlarına uygun olan liseleri tercih ederek geleceklerini şekillendirebilirler.

Bayburt ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciler, kendilerine en uygun olan okulları seçerken bu verileri göz önünde bulundurmalı ve gelecekleri için en iyi eğitimi alabilecekleri liseleri tercih etmelidir. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir