Bayat pide muhlaması, hem pratik hem de lezzetli bir kahvaltı veya akşam yemeği seçeneğidir. İşte bayat pide muhlaması tarifi:
Malzemeler:
- 4-5 dilim bayat pide
- 4 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1/2 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Maydanoz (isteğe bağlı)
Yapılışı:
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Bayat pideleri küp şeklinde doğrayın.
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Yumurtaları bir kasede çırpın. Üzerine sütü, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin ve karıştırın.
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Tereyağı bir tavada eritin ve pide küplerini ekleyin. Pide küpleri hafifçe kızarana kadar pişirin.
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Pişen pide küplerinin üzerine yumurta karışımını dökün. Karıştırarak pişirin.
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Rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyin ve kaşar peyniri eriyene kadar pişirin.
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Muhlama sıcak olarak servis yapın. İsteğe göre maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun! Bu pratik bayat pide muhlaması tarifi, özellikle kahvaltı veya akşam yemekleri için hızlı ve lezzetli bir seçenektir.