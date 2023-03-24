Bayat pide muhlaması, hem pratik hem de lezzetli bir kahvaltı veya akşam yemeği seçeneğidir. İşte bayat pide muhlaması tarifi:

Malzemeler:

4-5 dilim bayat pide

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Pul biber

Maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bayat pideleri küp şeklinde doğrayın. Yumurtaları bir kasede çırpın. Üzerine sütü, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin ve karıştırın. Tereyağı bir tavada eritin ve pide küplerini ekleyin. Pide küpleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Pişen pide küplerinin üzerine yumurta karışımını dökün. Karıştırarak pişirin. Rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyin ve kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Muhlama sıcak olarak servis yapın. İsteğe göre maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun! Bu pratik bayat pide muhlaması tarifi, özellikle kahvaltı veya akşam yemekleri için hızlı ve lezzetli bir seçenektir.