Ne o yani?

Beğenemediniz mi?

Sövselerdi, küfür mü etselerdi?

Hakaretler mi yağdırsalardı?

Eski bir CÜNEYT ARKIN filminden

Enfes bir enstantane,

KILIÇDAROĞLU diyor ki:

“Ben Kemal, geliyorum.”

Ve ERDOĞAN cevap veriyor:

“Bay bay Kemal.”

Fevkalade ESPRİLİ,

Zeka dolu bir diyalog…

Gerilimi azalttıkları,

Seçmene tebessüm

Ettirdikleri için

Her iki tarafa da teşekkürler…

Haklarında

Ne düşünürsek düşünelim,

Onları sevelim ya da sevmeyelim,

Tebessüm için MİNNETTARIZ…

Bu arada, aklıma takıldı nedense…

MÜNAFIĞIM ya…

Acaba diyorum:

CHP, BAY KEMAL,

Cüneyt Arkın’lı o TV klibinin ve

Sloganın TELİFİNİ ödedi mi?

En azından; ilgili kişi

Yahut kurumu arayıp

İZİN aldılar mı?

Önyargılı değiliz:

Almışlardır mutlaka.

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