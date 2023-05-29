Trabzonspor'un gelecek vaadeden yıldızlarından olan ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon FK kiralık olarak forma giyen Batuhan Kör, ligde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Genç yıldız forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlarken, gösterdiği gayret ve özveriyle taraftarın da beğenisini topladı.

Öte yandan Süper Lig sona ererken, yeni dönemde Batuhan Kör'ün Trabzonspor'da forma giymesi bekleniyor.

Genç yeteneğin yeni sezon öncesi Trabzonspor kampına davet edileceği ve antremanlarına A Takım ile devam etmesi bekleniyor.