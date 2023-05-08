TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon FK’da top koşturan 22 yaşındaki santrfor Batuhan Kör, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Kör son olarak, 10 dakikada 1 gol 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl Bursaspor'dan transfer ettiği ve 1461 Trabzon FK'da kiralık olarak top koşturan Batuhan Kör, 1461 Trabzon ve Pazarspor arasında oynanan karşılaşmada 10 dakikada attığı 1 gol ve yaptığı asistle dikkat çekti.

1461 Trabzon'un 8-0 galip geldiği karşılaşmayı Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica da takip etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ