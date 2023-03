Survivor 2022 finalisti oyuncu Batuhan Karacakaya, sevgilisi Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı.

Sevgilisi Aslanpay'a şiddet uyguladığını kabul eden Karacakaya videoda, "Bugün 15 Şubat... Ben sevdiğim kadına Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Konu her ne olursa olsun tartışmanın boyutu her ne olursa olsun bana bir şey yapılsa bile ben sevdiğim kadına zarar verdim. Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı herhangi bir fiziksel hasarla alakalı bir konusu olduğunda beni bu videoyla yargılatabilir. Benim videomu da her yere yayabilir. Benim kendimi savunmaya tek bir kelimem dahi olmayacak. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim. Ayşe benim sevdiğim bir kadın" dedi.

Şiddet sonrası sevgilisi Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi olduğunu belirten Aslanpay, sosyal medya hesabında bir mesaj yayınlandı.

"Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum, darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak o kadar yoruldum ki. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi