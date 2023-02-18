Battlefield 2042’de yepyeni bir dönem başlıyor. 28 Şubat 2023’te yayına girecek olan Battlefield™ 2042 4. Sezon: Eleventh Hour güncellemesi ile Electronic Arts oyuna birçok yeni özellik ekliyor. Yepyeni bir harita, yeni bir Specialist, yeni silahlar, yeni bir araç, Battle Pass içeriğinin bir parçası olan 100 yeni aşama ve fazlası, Eleventh Hour güncellemesi ile Battlefield 2042 oyuncularıyla buluşacak. Bu güncelleme ile birlikte gelecek olan ana eklentiler, Battlefield 2042’nin Battle Pass’inde* bedava bir aşama olarak yer alacak, ekstra kozmetik eklentiler ise Battle Pass’in Premium** versiyonunun bir parçası olarak sunulacak.



Oyunun 4. sezonunda oyuncular, Güney Afrika’da yer alan Flashpoint adındaki yeni haritada kafa kafaya mücadele edecek. Bu bölgenin kayalık arazisi, araçların dışarıda dolaşabilmesine ve dışarıda siper alabilmesine izin verirken bir yer altı tünelinin de bulunduğu geniş iç mekanlar, oyuncuları yaya olarak veya araç ile yakın mesafeli çatışmalara sürükleyecek.

Battlefield 2042'nin en yeni Specialist’i, harekete duyarlı radarlara yakalanmamasını sağlayan taktik teçhizatını kullanarak arazide serbestçe hareket edebilen, pusu uzmanı Camila ¨Blasco¨. Sahip olduğu X6-Infiltration Device, düşman cihazlarının hedefe kilitlenmesini önleme, aktif tespit teknolojisine müdahale etme ve ölü bölgeler oluşturarak cihaz yok edilene veya devre dışı bırakılana kadar düşmanın silah teknolojisini bertaraf etme gibi özelliklere sahip olacak.

4. sezon yenilikleri ve eklentileri arasında; yeni silahlar, yeni bir araç ve yeni bir küçük aygıt (gadget) bulunacak. Yeni kısa menzilli, pompalı Super 500 Shotgun Sidearm ¨patlayıcı¨ bir özelliğe sahip olacak ve yakın mesafeli çatışmalarda size yardımcı olacak.

RM68, dahili susturucuya sahip bir saldırı tüfeği olarak oyunda yer alacak ve gelişmiş stabilite ve geri tepme kontrolüne sahip olacak. Bir hafif makineli tüfek olan AC9 SMG, hızlı atışlar yaparken kontrolü en üst düzeyde tutabilmeniz için ergonomik bir yapıda sunulacak. Yeni RPT-31 LMG, düşük atış hızı, hızlı atış hızı, büyük mermi ve benzersiz bir ¨döner dürbün¨ eklentisiyle gelecek.

Tüm bu yeni silahların dışında, oyuncular, SPH Explosive Launcher aygıtının yapışkan patlayıcılarını nesnelere ve araçlara yapıştırabilecek ve her türlü duruma uygun, tehlikeli bir savaş silahı olarak kullanabilecekler.

Oyuncular yeni güncelleme ile birlikte ¨CAV-Brawler¨ adındaki araç ile dar alanlardan geçebilecek ve diğer oyuncuları koruyabilecekler. Bu araç, aynı zamanda, ölen oyuncuların oyuna dönüş noktası olarak da kullanılabilecek. Tüm koltukları dolu olsa bile... Manevra kabiliyetine sahip olan bu IFV tipi araç, aktif tehdit tespit sistemi içerecek ve her yöne el bombaları atan, yakın çevredeki düşman askerlerini bertaraf etme kapasitesine sahip bir savunma sistemine de sahip olacak.

Oyunun sınıf sisteminde yapılacak olan yenilikle birlikte oyuncular, Specialist sınıfının üyelerini; Assault, Engineer, Recon ve Support sınıflarının altında bulabilecek. Sınıf sistemi ayrıca Specialist’lerin erişebileceği donanım ve ekipmanları yeniden tanımlayarak oyuncular için yapılandırılmış ve anlaşılır bir düzen getirecek. Buna ek olarak oyuncular, sezonun ilerleyen zamanlarında ¨Discarded¨ adlı haritanın yenilenmiş hali ile şu özelliklere kavuşacaklar: İyileştirilmiş bir görüş açısı, piyade savaşını geliştiren birçok siper, daha iyi kontrol noktaları ve yeni alanlar. (Bir sonraki ¨Geliştirme Güncellemesi¨nde paylaşılacak.)

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