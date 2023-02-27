Kentteki iki kadın muhtardan biri olan Türkan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Batman'a gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferber oldu.

Mahallesinde 16 aileyi misafir eden Türkan, ziyaret ettiği depremzedelerle görüşüyor ve ihtiyaçlarını tespit ediyor.

Tespit edilen eksiklerin giderilmesi için vatandaşlarla omuz omuza çalışan Türkan, hayırseverlerle depremzedeler arasında gönül köprüsü oldu.

Türkan, , yaşanan büyük depremlerin ardından Batman'a 12 bini aşkın depremzedenin geldiğini belirterek, Sağlık Mahallesi'nde 16 aileyi misafir ettiklerini söyledi.

"Depremzedelerimizle birebir görüştük. Ev ihtiyacı olanlara ev bulduk. Beyaz eşya ihtiyacı olanlara beyaz eşya temin ettik. Gıda ihtiyacı olanlara gıda temin ettik. Hasta olan depremzedelerimiz vardı. Onlara da ilaç temin ettik" diyen Türkan, hayırseverler, akrabalar, dostlar ve komşular aracılığıyla temin edilen yardımları afetten etkilenen vatandaşlara ulaştırdıklarını aktardı.

"Yaralarına derman olana kadar desteklerimiz sürecek"

Mahalledeki bazı kadınların yaptıkları tandır ekmeğini depremzedelere ikram ettiğini anlatan Türkan, boş evi olanların da dairelerini onlara tahsis ettiğini kaydetti.

Türkan, "Mahallemizde bir hayırsever vatandaşımız iki katlı evini depremzede ailelere tahsis etti. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan boş bir eve Malatya'dan gelen bir depremzedemizi yerleştirdik. Bu evlerde eşya olmadığı için mobilya ve beyaz eşya da gerekiyordu. Mahalle sakinleri olarak bu ihtiyaçları temin ederek evleri döşedik." dedi.(AA)