Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Batman ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Öğrenciler ve velileri, bu verileri kullanarak tercih sürecinde bilinçli kararlar verebilecekler. Batman ilindeki nitelikli liselere sınavla öğrenci alınacak olması, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmede önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.
İşte Batman Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Batman / Merkez / Batman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|450,56
|2,77
|2,53
|Batman / Merkez / Fatma Aliye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|421,55
|6,45
|6,64
|Batman / Merkez / Batman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|418,48
|6,92
|8,21
|Batman / Merkez / Türk Telekom Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|401,90
|9,6
|10,73
|Batman / Merkez / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|386,91
|12,31
|12,36
|Batman / Merkez / Abdülhamid Han Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|365,46
|16,78
|16,36
|Batman / Kozluk / Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|346,30
|21,43
|–
|Batman / Merkez / TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|340,91
|22,85
|21,52
|Batman / Merkez / Batman Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|329,80
|26,04
|24,04
|Batman / Merkez / Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|292,35
|39,29
|35,31
|Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,38
|42,69
|50,63
|Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|275,41
|46,82
|53,98
|Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|259,11
|55,1
|56,79
|Batman / Kozluk / Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,47
|59,98
|59,86
|Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|239,00
|67,05
|73,02
|Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|237,85
|67,79
|81,71
|Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|226,76
|75,28
|80,82
|Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|225,18
|76,36
|53,98
|Batman / Merkez / Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|221,03
|79,23
|69,68
|Batman / Merkez / Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|190,91
|95,99
|71,3
|Batman / Merkez / Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|186,26
|97,29
|96,1
|Batman / Merkez / Salih GünBatman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|182,85
|98,02
|60,88
|Batman / Kozluk / Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|172,97
|99,32
|59,86
Batman ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler ve aileleri, bu bilgileri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar.
Fen liseleri kategorisinde Batman ilindeki en yüksek taban puan 450,56 ile Batman Fen Lisesi oldu. İngilizce eğitim veren bu lise, fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Fatma Aliye Fen Lisesi ise 421,55 taban puanıyla dikkat çeken bir diğer okuldur.
Anadolu liseleri arasında Batman Anadolu Lisesi ve Türk Telekom Anadolu Lisesi öne çıkan okullardır. Batman Anadolu Lisesi 418,48 taban puanıyla, Türk Telekom Anadolu Lisesi ise 401,90 taban puanıyla öğrencilere eğitim fırsatı sunmaktadır. Mevlana Anadolu Lisesi ise 386,91 taban puanıyla tercih edilebilecek bir diğer okuldur.
Batman ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrencilerin tercih sürecinde rehber olacaktır. Öğrenciler, kendi yetenek ve ilgi alanlarına uygun olan liseleri tercih ederek geleceklerini şekillendirebilirler.
Batman ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciler, kendilerine en uygun olan okulları seçerken bu verileri göz önünde bulundurmalı ve gelecekleri için en iyi eğitimi alabilecekleri liseleri tercih etmelidir. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ