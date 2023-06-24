Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Batman ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Öğrenciler ve velileri, bu verileri kullanarak tercih sürecinde bilinçli kararlar verebilecekler. Batman ilindeki nitelikli liselere sınavla öğrenci alınacak olması, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmede önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

İşte Batman Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Batman / Merkez / Batman Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 450,56 2,77 2,53 Batman / Merkez / Fatma Aliye Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 421,55 6,45 6,64 Batman / Merkez / Batman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 418,48 6,92 8,21 Batman / Merkez / Türk Telekom Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 401,90 9,6 10,73 Batman / Merkez / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 386,91 12,31 12,36

Batman / Merkez / Abdülhamid Han Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 365,46 16,78 16,36 Batman / Kozluk / Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 346,30 21,43 – Batman / Merkez / TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 340,91 22,85 21,52 Batman / Merkez / Batman Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 329,80 26,04 24,04 Batman / Merkez / Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 292,35 39,29 35,31 Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 284,38 42,69 50,63 Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 275,41 46,82 53,98 Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 259,11 55,1 56,79 Batman / Kozluk / Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 250,47 59,98 59,86 Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 239,00 67,05 73,02 Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 237,85 67,79 81,71 Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 226,76 75,28 80,82 Batman / Merkez / Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 225,18 76,36 53,98 Batman / Merkez / Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 221,03 79,23 69,68 Batman / Merkez / Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 190,91 95,99 71,3 Batman / Merkez / Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 186,26 97,29 96,1 Batman / Merkez / Salih GünBatman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 182,85 98,02 60,88 Batman / Kozluk / Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 172,97 99,32 59,86

Batman ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler ve aileleri, bu bilgileri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar.

Fen liseleri kategorisinde Batman ilindeki en yüksek taban puan 450,56 ile Batman Fen Lisesi oldu. İngilizce eğitim veren bu lise, fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Fatma Aliye Fen Lisesi ise 421,55 taban puanıyla dikkat çeken bir diğer okuldur.

Anadolu liseleri arasında Batman Anadolu Lisesi ve Türk Telekom Anadolu Lisesi öne çıkan okullardır. Batman Anadolu Lisesi 418,48 taban puanıyla, Türk Telekom Anadolu Lisesi ise 401,90 taban puanıyla öğrencilere eğitim fırsatı sunmaktadır. Mevlana Anadolu Lisesi ise 386,91 taban puanıyla tercih edilebilecek bir diğer okuldur.

Batman ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrencilerin tercih sürecinde rehber olacaktır. Öğrenciler, kendi yetenek ve ilgi alanlarına uygun olan liseleri tercih ederek geleceklerini şekillendirebilirler.

Batman ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciler, kendilerine en uygun olan okulları seçerken bu verileri göz önünde bulundurmalı ve gelecekleri için en iyi eğitimi alabilecekleri liseleri tercih etmelidir. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir