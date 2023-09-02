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‘Sadık Ahmet’ filmi sete çıktı. Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen ‘Sadık Ahmet’ filmi seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Proje tasarımı Muhammet Usta’ya, senaryosu Mert Dikmen’e ait ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturduğu film geçtiğimiz gün sete çıktı. Batı Trakya Türkleri’nin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet’in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadele beyazperdeye taşınacak.

BATI TRAKYA TÜRKLERİ’NİN VE YAKIN DÖNEM TARİHİNİN ÖNEMLİ SAYFALARI SİNEMADA AÇILIYOR

20.Yüzyıl sonlarında dünyanın gördüğü en büyük trajedilerden biri, Batı Trakya Türkleri’nin liderliğini üstlenen ve ömrünü bu uğurda sürdüren Dr. Sadık Ahmet’in yaşamı etkileyici bir hikaye ile sinemaya taşıyor.

Gösterdiği insanüstü çabayla adını tüm dünyanın bildiği bir siyasi karaktere dönüştüren Dr. Sadık Ahmet’i başarılı oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Setten ilk görselleri yayınlanan Aydın’ın, Sadık Ahmet’e olan benzerliği dikkat çekti. Uzun bir çalışma döneminin ardından çekimlerine başlanan proje 2024 yılında izleyiciyle buluşacak