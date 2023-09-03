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İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 8 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle ve 2'si taşlarla yaralandı. Görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Nablus şehrinin güneyindeki Kusra köyü yakınlarındaki Ras en-Nahl bölgesinde Filistinli çiftçiler Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Bölge sakinlerinin İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin saldırısını engellemeye çalışması üzerine çıkan olaylarda 6 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle, 2 Filistinli de taşlarla yaralandı.

Yaralıların durumunun hafif olduğu ve tedaviye alındığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum beldesinde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığını aktardı.

Kafr Kaddum beldesindeki Filistinliler, arazilerindeki Yahudi yerleşim birimlerine karşı haftalık protestolar düzenliyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 300 civarındaki yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, yaklaşık 700 bin Yahudi yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.