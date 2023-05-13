Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşı karşıya gelecek.

Los Angeles Lakers, NBA Batı Konferansı Yarı Final serisi 6'ncı maçında Golden State Warriors'ı konuk etti. Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Lakers, rakibini 122-101 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve adını finale yazdırdı. Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 9 ribaund, 9 asist ile galibiyette büyük pay sahibi olurken Anthony Davis ise 17 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 32 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets ile karşılaşacak. Nuggets, Batı Konferansı yarı final serisinde Phoenix Suns'ı 4-2 ile geçerek konferans finali oynama hakkı elde etmişti.

DOĞU KONFERANSI'NDA İLK FİNALİST MIAMI HEAT

Miami Heat, Doğu Konferansı yarı final serisi 6'ncı maçında New York Knicks'i ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 96-92 kazanan Heat, seride durumu 4-2'ye getirerek adını Doğu Konferansı finaline yazdırdı. Miami Heat'te Jimmy Butler, 24 sayı 8 ribaund ile karşılaşmayı tamamlarken, Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 41 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Miami Heat, Doğu Konferansı Final serisinde Boston Celtics-Philadelphia 76ers eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. Celtics-76ers eşleşmesinde 3-3 eşitlik bulunuyor.