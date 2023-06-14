Batı düşüncesindeki en temel anlayış SÖMÜRÜDÜR. Bu amaca ulaşmak için her yol olarak gizemli herkesin kulağına hoş gelecek yaldızlı sözler içeren propaganda metodlarını kullanırlar. “Herkes için DEMOKRASİ, herkes için BARIŞ, her kes için ÖZGÜRLÜK” söylemleri. Bu sloganların “Herkes için” sözü tamamen palavradır. Yapacakları CANAVARLIKLARI, ZALİMLİKLERİ perdeleme amacı taşır.

Batının insanlıktan nasibini almamış bu tutumu kendi çıkarlarına erişebilmek içindir. Dünyanın neresinde hangi zenginlik içeren KAYNAKLAR varsa, (Madenler, Kömür-Petrol-Doğalgaz v.b… Enerji türleri) oralara çökmeye çalıştılar. Çoğunu da istila ettiler. Yerli halkları göçe zorladılar veya öldürdüler. Yakıp yıkıp perişan bir hale getirdiler. Bütün ENERJİ ve TİCARET yollarını kontrollerine geçirdiler. Bunun için her türlü CANİLİĞİ yaptılar. Her türlü hafif ve ağır silahları kullandılar. Bu yerlerin devamlı kontrolü için sayılarını kendilerinin bildiği terör örgütleri oluşturup silahlandırıp kullandılar. Halen de kullanmaya devam ediyorlar.

Batı dediğimiz Akif’in deyimiyle “Tek dişi kalmış canavar”dır. Amacına ulaşmak için, Dünyada bir çok yerde savaş çıkarttı. Bugün bile aynı aparatı kullanmaya çalışmaktadırlar. Rusya-Ukrayna savaşını çıkaranda bunlardır. 1.5 seneden beri birçok yıkım göç ve ölümle başbaşa kaldı Dünya. Afganistan-Irak-Suriye v.b birçok ülkede. Biraz kafa kaldıran ülkelerde becerebilirseler İHTİLALLERİ gerçekleştiriyorlar. Milli iradeymiş, dinlemezler. Varsa yoksa kendi çıkarları.

BATI, hedefine ulaşmak için hiçbir AHLÂK, ADALET yapısını görmez, gözetmez. IMF-D.B-NATO ve benzeri kurumlar bu amaç için kurulmuştur. Ara bulucu rolleri yoktur. Bizzat PROBLEMİN, SORUNUN, ANARŞİNİN, KAOS’UN Merkezi kendileridir! Eğer böyle olmasaydı;. Bunca olumsuzluklara imza atarlarmıydı. Ülkeler imha edilirken, insanlar öldürülürken, sürülürken, çoluk-çocuk yollara düşerken, Denizlerde boğulurken “TİMSAH gözyaşları” haricinde, etkili sesleri çıkmazmıydı. Ama çıkmadı. Çünkü, vücutlarının her tarafına MAZLUMLARIN “Kanları” bulaşmış durumdadır. Bu konuya inşallah devam edeceğiz.

Selamlar, Allah’a Emanet olunuz.