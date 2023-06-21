Batı düşüncesinde, Onun Dünyasında, HAKK-ADALET MERHAMET ilkelerine uymayı gerektiren AHLÂK yapısı yoktur.

Onun içindir ki, BİREYİ-EŞYAYI ilahlaştırarak AİLEYİ Çökertmek için ellerinden geleni yaptılar. Aile çökerse, Birey yalnızlaştırılarak daha rahat sömürüye açık hale gelir. Bireyi EŞYANIN, Eşyayı elinde tutanların KULU yaptılar. Kimlik ve kişiliklerini, şahsiyet ve Erdemlerini bitirdiler. Tehlikeli ve Tehlikesiz ayrımı yapmadan, her türlü BİLİMİN kölesi haline getirdiler.

Batı düşünce ve anlayışı, öylesine HOYRATÇA insana insanlığı kazandıran MANEVİ DEĞERLERİNİ imha etti ki, Sömürü çarklarının İSTİKRARLI yapısı için her türlü YALAN-DOLANI gizlilik ve gizemlilik içerisinde süsleyerek, kültür Emperyalizminin çarkları içerisinde eritip, adeta insanı uyuşturmuş, kendine gönüllü UŞAK (KÖLE) yapmıştır.

Batı kültür yapısı, kağıt üzerinde ÖZGÜRLÜKLER der ve savunur. Ancak, öylesine BENCİLDİRLER Kİ, kendilerinin daha doğmamış çocukları yüzünden, Dünya nüfusunu kendilerine göre PLANLAMAYA yönelik ciddi BÜTÇELER hazırlayıp harcıyorlar. Doğumların azalmasını, ölümlerin artmasını istiyorlar. Bu amaçla hazırladıkları Bütçeleri, insanlığın “geçimi, sağlığı, imarı” için harcasalar, belki de dünyada AÇLIKTAN ölen kimse kalmayacak.

Batıdaki bu kafa yapısından insanlığa fayda beklemek KARANLIKTA kaybedilen bir şeyin aranması gibidir. Boşuna çabadır. Dahası, gün be gün uykuları kaçıyor. Bir türlü nüfusun azaltılması planlamaları istedikleri gibi gitmiyor. dünyadaki nüfus artışlarını önleyemiyorlar. Ne yapacağız? derdine düştüler. NESİLLERİN bozulması için, bütün kültürel tuzakları devreye sokuyorlar. Nerdeyse anadan üryan bir ÇIPLAKLIK modasını devreye sokmaya başladılar. GENEL ÂHLAK KURALLARINI zorladıkça zorluyorlar. CİNSİYETLERE çok yoğun bir müdahaleye başladılar. Kadını-Erkek, Erkeği-Kadın haline dönüştürebilmenin her türlü görsellerle eğitimin alt yapısını oluşturuyorlar (LGBT) plâtformları oluşturdular. Ayrıca, Virüs-Aşı-İlaçları Silah olarak kullanıyorlar. İnşallah, Haftaya devam edecek.

Selamlar, Allah’a Emanet olunuz.