Netflix’in Ece Yörenç imzalı yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin çekimleri başladı. Yönetmenliğini Bertan Başaran’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya’ya Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş eşlik ediyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti; ‘ilişki durumu karışık’, heyecanı çok yüksek bir ‘aşşşırı aşk’ hikâyesi. 30 yaşındaki Avukat Leyla’nın ve aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarının bazen ‘bench’de, bazen ‘ghost’ta, bazen ‘ilişki’de, çoğunlukla da ‘ilişme’de çektikleri modern zaman sancılarını konu alıyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti Hakkında

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşlarının ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla kurtularak “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.

Yönetmen: Bertan Başaran

Yaratıcı / Senarist: Ece Yörenç

Senaryo Grubu: Ayşe Özyılmazel - Özgür Taylan

Yapımcı: Kerem Çatay

Yapım Şirketi: Ay Yapım

Cast: Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Gülcan Aslan, Bade İşçil, Zeynep Tuğçe Bayat, Sümeyra Koç, Kamil Güler, Cem Güler, Bilgi Aydoğmuş ve Selçuk Borak, Laçin Ceylan, Perihan Savaş