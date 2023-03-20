Perihan Mağden’in aynı isimli romanından uyarlanan, senaryosunu Ertan Kurtalan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunu Umut Aral ve Gökçen Usta’nın paylaştığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 24 Mart’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te.



Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? Hakkında:

Bir anne ve genç yaştaki kızının arasında son derece güçlü bir bağ vardır. Bir süredir kaçak bir hayat yaşayan ikili, lüks otellerde kalıp sürekli yer değiştirmektedir. Fakat lüks otellerin yerini köhne pansiyonlar alırken, bunun bir peri masalı olmadığı açığa çıkar. Arkalarında bir dizi ceset bıraktıklarını öğrendiğimizde ise annenin belki de av değil avcı olabileceğini anlarız. Peki onlar bu işten nasıl kurtulacaktır?

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