Başlangıç seviyesinde bir yoga öğrencisi için, temel yoga pozlarını (asana) öğrenmek ve uygulamak önemlidir. İşte başlangıç düzeyindeki yoga öğrencileri için önerilen bazı yoga pozları:

Dağ Pozu (Tadasana): Ayakta durarak, omurgayı uzatarak ve doğru duruş ve denge üzerinde çalışarak başlamak için mükemmel bir temel pozdur.

Aşağı Bakan Köpek Pozu (Adho Mukha Svanasana): Üst ve alt vücut gücünü, esnekliği ve dengeyi geliştiren ve enerji seviyelerini artıran popüler bir pozdur.

Yüksek Plank Pozu (Uttihita Chaturanga Dandasana): Bu temel poz, üst vücut gücünü artırmaya yardımcı olur ve omuzlar, kollar ve bilekler üzerinde çalışır.

Köprü Pozu (Setu Bandha Sarvangasana): Sırt ve omuz esnekliğini artırmaya yardımcı olan ve sırt kaslarını güçlendiren bir pozdur.

Kedi-Köpek Esneme (Marjaryasana-Bitilasana): Sırt ve boyun esnekliğini artırmaya ve omurga hareketini desteklemeye yardımcı olan bir poz çiftidir.

Çocuk Pozu (Balasana): Bu rahatlama ve geri çekilme pozu, sırt ve kalça kaslarını esnetir ve zihni sakinleştirir.

Ayakta Öne Eğilme Pozu (Uttanasana): Bu poz, bacakların arka kısmındaki kasları (hamstringler) ve sırtı esnetir ve omurga esnekliğini artırır.

Üçgen Pozu (Trikonasana): Bu ayakta duran poz, bacaklar, kalçalar ve bel çevresini esnetir ve güçlendirir.

Savaşçı I Pozu (Virabhadrasana I) ve Savaşçı II Pozu (Virabhadrasana II): Bu iki temel savaşçı pozu, bacaklar, kollar ve gövde üzerinde çalışırken denge ve esnekliği geliştirir.