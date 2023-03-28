Başlangıç seviyesinde bir yoga öğrencisi için, temel yoga pozlarını (asana) öğrenmek ve uygulamak önemlidir. İşte başlangıç düzeyindeki yoga öğrencileri için önerilen bazı yoga pozları:
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Dağ Pozu (Tadasana): Ayakta durarak, omurgayı uzatarak ve doğru duruş ve denge üzerinde çalışarak başlamak için mükemmel bir temel pozdur.
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Aşağı Bakan Köpek Pozu (Adho Mukha Svanasana): Üst ve alt vücut gücünü, esnekliği ve dengeyi geliştiren ve enerji seviyelerini artıran popüler bir pozdur.
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Yüksek Plank Pozu (Uttihita Chaturanga Dandasana): Bu temel poz, üst vücut gücünü artırmaya yardımcı olur ve omuzlar, kollar ve bilekler üzerinde çalışır.
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Köprü Pozu (Setu Bandha Sarvangasana): Sırt ve omuz esnekliğini artırmaya yardımcı olan ve sırt kaslarını güçlendiren bir pozdur.
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Kedi-Köpek Esneme (Marjaryasana-Bitilasana): Sırt ve boyun esnekliğini artırmaya ve omurga hareketini desteklemeye yardımcı olan bir poz çiftidir.
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Çocuk Pozu (Balasana): Bu rahatlama ve geri çekilme pozu, sırt ve kalça kaslarını esnetir ve zihni sakinleştirir.
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Ayakta Öne Eğilme Pozu (Uttanasana): Bu poz, bacakların arka kısmındaki kasları (hamstringler) ve sırtı esnetir ve omurga esnekliğini artırır.
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Üçgen Pozu (Trikonasana): Bu ayakta duran poz, bacaklar, kalçalar ve bel çevresini esnetir ve güçlendirir.
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Savaşçı I Pozu (Virabhadrasana I) ve Savaşçı II Pozu (Virabhadrasana II): Bu iki temel savaşçı pozu, bacaklar, kollar ve gövde üzerinde çalışırken denge ve esnekliği geliştirir.
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Ağaç Pozu (Vrksasana): Bu denge pozu, bacak ve çekirdek kaslarını güçlendirirken, zihinsel odaklanmayı ve dengeyi geliştirir.
Başlangıç seviyesindeki öğrenciler, bu temel pozları öğrenerek yoga uygulamalarına başlayabilir ve zamanla daha zorlu asanalara geçebilirler. Her zaman vücudun sınırlarına saygı göstermek, doğru şekilde nefes almak ve bir pozda rahatsızlık duyduğunuzda geri çekilmek önemlidir.