Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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2022-23 sezonu ilk yarısında 16 Aralık 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi misafir takım 70-76 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 14 sayı, Tonye Jekiri 12 sayı, 9 ribaund, 5 asist, Nick Calathes ise 11 sayı, 13 ribaund ve 4 asist istatistikleri üretti. Baskonia cephesinde ise Markus Howard 15, Pierria Henry 13 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 15 galibiyet elde etti.

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?