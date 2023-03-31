BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı 31 Mart Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.
TAKIM İSTATİSTİKLERİ – HÜCUM (CAZOO BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO):
Atılan Sayı: 85.8 – 83.9
2 Sayı: %57.7 - %56.9
3 Sayı: %35.8 - %37.1
Serbest atış: %76.4 - %70.9
Ribaund: 34.3 – 33.8
Asist: 19.6 – 18.1
Top çalma: 7.0 – 6.7
Blok: 2.8 – 1.7
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 15 galibiyet elde etti.
2022-23 sezonu ilk yarısında 16 Aralık 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi misafir takım 70-76 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 14 sayı, Tonye Jekiri 12 sayı, 9 ribaund, 5 asist, Nick Calathes ise 11 sayı, 13 ribaund ve 4 asist istatistikleri üretti. Baskonia cephesinde ise Markus Howard 15, Pierria Henry 13 sayı buldu.