Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün başlayacak 30. hafta mücadelelerinin ardından play-off eşleşmeleri ile AYOS Konyaspor'dan sonra küme düşecek ikinci takım belirlenecek.

İlk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 takımın lige veda edeceği Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta müsabakaları bu akşamki Pınar Karşıyaka-AYOS Konyaspor maçıyla başlayacak.

Ligde yarın saat 15.30'da başlayacak 4 karşılaşma hem play-off hattını hem de düşme hattını ilgilendiriyor.

Türk Telekom'un birinci, Fenerbahçe Beko'nun da ikinciliğini garantilediği ligde son haftada Anadolu Efes kazandığı takdirde üçüncü olacak. Anadolu Efes'in kaybetmesi ve Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde, üçüncülüğü İzmir temsilcisi elde edecek.

Frutti Extra Bursaspor da ligi beşinci sırada bitirmeyi garantilemiş durumda.

İlk 5 sıradaki takımı 14'er galibiyeti bulunan Darüşşafaka Lassa ve TOFAŞ, 13'er galibiyeti olan Galatasaray Nef, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji ile 12'şer galibiyetle Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Aliağa Petkimspor izliyor.

Düşme hattı

Ligden düşmesi kesinleşen AYOS Konyaspor'dan sonra veda edecek ikinci ekip Gaziantep Basketbol veya Beşiktaş Emlakjet olacak.

Aynı galibiyete sahip iki takım da son hafta maçlarını kazanırsa, Gaziantep Basketbol ligden düşecek. Gaziantep Basketbol'un ligde kalması için hem galip gelip hem de rakibi Beşiktaş Emlakjet'in yenilmesi gerekiyor.

Puan durumu

Ligde son hafta öncesin puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. P 1. Türk Telekom 29 24 5 2516 2265 251 53 2. Fenerbahçe Beko 29 23 6 2512 2262 250 52 3. Anadolu Efes 29 21 8 2559 2324 235 50 4. Pınar Karşıyaka 29 20 9 2581 2482 99 49 5. Frutti Extra Bursaspor 29 17 12 2425 2376 49 46 6. Darüşşafaka Lassa 29 14 15 2388 2452 -64 43 7. TOFAŞ 29 14 15 2395 2375 20 43 8. Galatasaray Nef 29 13 16 2338 2362 -24 42 9. Onvo Büyükçekmece Basketbol 29 13 16 2325 2375 -50 42 10. Bahçeşehir Koleji 29 13 16 2245 2292 -47 42 11. Manisa Büyükşehir Belediyespor 29 12 17 2266 2407 -141 41 12. Aliağa Petkimspor 29 12 17 2309 2427 -118 41 13. Yukatel Merkezefendi Belediyesi 29 11 18 2314 2451 -137 40 14. Beşiktaş Emlakjet 29 9 20 2350 2408 -58 38 15. Gaziantep Basketbol 29 9 20 2202 2321 -119 38 16. AYOS Konyaspor 29 7 22 2286 2432 -146 36

(AA)