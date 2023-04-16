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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde iki Türk ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu akşam şampiyonluk için karşılaşacak.

Üçüncü çeyreği de 48-42'lik skorla geçen İtalya ekibi , maçı 59-56 kazandı.

Kralovka Arena'da oynan müsabakanın ilk periyodunu 23-14 önde tamamlayan Beretta Famila Schio, soyunma odasına da 39-28 üstün gitti.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, Beretta Famila Schio ile VVZ USK Prag karşılaştı.