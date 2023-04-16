PRAG (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin 3'üncülük maçında İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio, Çekya takımı ZVVZ USK Prag'ı 59-56 yendi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, Beretta Famila Schio ile VVZ USK Prag karşılaştı.

Kralovka Arena'da oynan müsabakanın ilk periyodunu 23-14 önde tamamlayan Beretta Famila Schio, soyunma odasına da 39-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 48-42'lik skorla geçen İtalya ekibi , maçı 59-56 kazandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Beretta Famila Schio'nun oyuncularına madalyaları verildi.

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