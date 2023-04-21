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Namazın ardından vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram edildi.

Farklı ülkelerden Müslümanların da geleneksel kıyafetleriyle camilere geldikleri görüldü.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında Ankaralılar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

ANKARA (AA) - Başkentte çok sayıda kişi, bayram namaz ını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.