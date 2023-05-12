 “Başkanlık Sistemi”ne karşı

“Parlamenter Sistem”

Güçlendirilmiş olanı tabii,

(Ne demekse?)

TERÖRE karşı 

En büyük başarı

BAŞKANLIK SİSTEMİ

Döneminde elde edildi… 

Ha, teröre karşı başarı

Umurunda olanlar için elbette… 

KUVVET üretmek,

Özellikle silahlı olanı, 

Tek başlılığı sever…

Yani MERKEZİ biçimde

Oluşturulan kuvveti…

SAVAŞTA en büyük kuvvet,

Tek merkezli yönetim ile

Vücuda getirilir… 

Tek merkez otoritesini

Yönetmek de fevkalade zordur… 

ATATÜRK mesela

Bu zorluğun üstesinden 

Gelmiştir… 

Sonraki başarısı da

Kesinlikle bu sayededir… 

O halde, 

Bunu başarabileceğine

İnanmayanların,

Yani KUVVETİN belli bir odakta

Toplanmasına

Sıcak bakmayanların,

Bu sistemi 

Kullanmak istememesi de 

Doğaldır… 

Kuvvetleri YETMİYORSA eğer,

Bırakın, kullanmasınlar… 

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