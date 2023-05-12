Aile 11. bölüm fragmanı- İlyas oğlunu öldürenin Aslan olduğunu öğreniyor

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Kuvvetleri YETMİYORSA eğer,

Kullanmak istememesi de

Bu sistemi

Yani KUVVETİN belli bir odakta

Bunu başarabileceğine

O halde,

Kesinlikle bu sayededir…

Sonraki başarısı da

Bu zorluğun üstesinden

Yönetmek de fevkalade zordur…

Tek merkezli yönetim ile

SAVAŞTA en büyük kuvvet,

Yani MERKEZİ biçimde

Umurunda olanlar için elbette…

En büyük başarı

(Ne demekse?)