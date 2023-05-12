“Başkanlık Sistemi”ne karşı
“Parlamenter Sistem”
Güçlendirilmiş olanı tabii,
(Ne demekse?)
TERÖRE karşı
En büyük başarı
BAŞKANLIK SİSTEMİ
Döneminde elde edildi…
Ha, teröre karşı başarı
Umurunda olanlar için elbette…
KUVVET üretmek,
Özellikle silahlı olanı,
Tek başlılığı sever…
Yani MERKEZİ biçimde
Oluşturulan kuvveti…
SAVAŞTA en büyük kuvvet,
Tek merkezli yönetim ile
Vücuda getirilir…
Tek merkez otoritesini
Yönetmek de fevkalade zordur…
ATATÜRK mesela
Bu zorluğun üstesinden
Gelmiştir…
Sonraki başarısı da
Kesinlikle bu sayededir…
O halde,
Bunu başarabileceğine
İnanmayanların,
Yani KUVVETİN belli bir odakta
Toplanmasına
Sıcak bakmayanların,
Bu sistemi
Kullanmak istememesi de
Doğaldır…
Kuvvetleri YETMİYORSA eğer,
Bırakın, kullanmasınlar…
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