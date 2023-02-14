Afet alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Mevlüt Öztekin görüştüğü afetzedelerin ihtiyaçlarını dinledi, acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında talimat verdi. Başkan Öztekin; “Memleketimize çok geçmiş olsun. Birlikte her zorluğun üstesinden geleceğiz. Acımız büyük, hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Biz de Kâğıthane Belediyesi olarak depremzedelerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kâğıthane Belediyesi bugüne kadar; 75 tır yardım malzemesi, 44 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın, 500 Afad gönüllüsü ve ekipleri ile deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında oldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ