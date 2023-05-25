Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın Güç Birliği Platformu tarafından düzenlenen toplantıda, Kartallı kadınlar ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, “Kadınlar varsa umut var, güç var, birlik var. Kadınlar için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Alanı’nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; çok sayıda Başkan Yardımcısı, müdür ve Kartallı kadın katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel’den, ‘Kadın Hakları’ Vurgusu

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da kadınların sosyal ve ekonomik alanda daha güçlü olması için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduklarını ifade ederek, şunları söyledi; “Biz, Kartal Belediyesi olarak yönetim anlayışımızda kadınları ve çocukları öne koyan bir düşünceye sahibiz.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü bu amaç için hayata geçirdik. Önceliğimiz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını sağlamak. Özellikle, Kartal’da kadınların ekonomik hayatta öncü olması bizler için çok önemliydi. Bu hedefe uzun zamandır odaklandık.”

Kadına yönelik şiddeti önleme konusunda, kadın dernekleriyle protokol imzaladıklarını ve bu konuyu çok ciddiye aldıklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı; “Kadınların, eşitlikçi bir anlayışla ekonomide öncü olmalarından başka bir diğer konu da kadına yönelik şiddet. Ne yazık ki, bu konudan çok dertli olan bir ülkeyiz. Kartal Belediyesi olarak, kadına yönelik şiddet konusunda da kadın sivil toplum örgütleri ile temas içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Kartal Belediyesi olarak, kadın sorunlarının çözümüne dair yaptıkları çalışmalar hakkında da uzun süre bilgi veren Başkan Yüksel, etkinliğin devamında, Kartal Gönüllüler Platformu tarafından eğitime destek amaçlı düzenlenen kermesi gezerek, stant sahibi kadınlarla uzun süre sohbet etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ