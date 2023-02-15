Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk olarak arama kurtarma ekibi SAK-E’yi bölgeye sevk eden,iş makineleri ve tırlar dolusu yaşam malzemesini depremden etkilenen illere gönderen Sultangazi Belediyesi, yaraları sarmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.



Vatandaşın Acısına Ortak Oldu

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, depremde en çok yıkımın yaşandığı illerden biri olan memleketi Adıyaman’ı ziyarete gitti. İlk günden bu yana depremzedelerin her türlü maddi ve manevi ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışan Başkan Dursun, çadır kente ziyarete giderek vatandaşların acısına ortak oldu. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Dursun, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Çocuklarla yakından ilgilenirken onları bir nebze mutlu etmek için hediye dağıttı.



Mobil Aşevi Ziyareti

Başkan Dursun, günlerdir binlerce depremzedeye sıcak çorba ve günde 3 öğün yemek imkânı sunan Sultangazi Belediyesi Mobil Aşevini ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile birliktestandın başına geçen Başkan Dursun, vatandaşlara yemek dağıttı.



“Yaraları birlikte sarıyoruz”



Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, geniş bir bölgede etki gösteren deprem felaketinin tüm Türkiye’de büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek; “Ülkece ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan çok zor bir süreçten geçiyoruz. On ili etkileyen şiddetli depremde maalesef kaybımız çok. Depremde kaybettiğimiz canların büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir felaketi ülkemize göstermesin. Depremzede kardeşlerimize yardım etmek bizlerin boynunun borcu… İmkânlarımızı seferber ederek, elimizden gelenin en iyisini yaparak bölgedeki kardeşlerimize destek oluyoruz. Kaybedilen canları yerine getiremeyiz ama depremden etkilenen kardeşlerimize daha iyi imkânlar sunmak için çalışabiliriz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.” diye konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi