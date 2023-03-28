Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Beylikdüzü Belediye Tiyatroları’nda görev yapan oyuncularla bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada tiyatro topluluklarında görev yapan senarist, yönetmen ve oyuncularla sohbet eden Başkan Çalık, Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı. Sahne sanatının toplumlar üzerindeki önemini vurgulayan Çalık, “İskenderun’da bulunan çadır kentimizde gerçekleştirdiğiniz tiyatro, masal atölyesi ve sahne gösterileri deprem psikolojisini yaşayan çocuklar için moral oldu. Özellikle sizlerin orada göstermiş olduğu performanslarda çocukları seyrettim. Bütün olumsuzluklardan uzaklaşmış gibilerdi. Enkazın içerisinden çıkarılmış bir çocuğun olumsuz duygularından tamamen rehabilite edilmiş durumdaydılar adeta. Tiyatro ve sahne gösterilerinin etkisi bu anlamda oldukça önemli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Hastalık Hastası” seyirciyle buluştu

Dünya Tiyatro Günü’nde ayrıca Beylikdüzü Belediye Tiyatro ekibi tarafından ünlü Fransız komedi yazarı Moliere’in “Hastalık Hastası” adlı oyunu sahnelendi. Oyun öncesinde Beylikdüzü Belediye Tiyatro ekibi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini okudu. BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’ni dolduran sanatseverler, oyunun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.