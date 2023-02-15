Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a giden ve günlerdir bölgedeki çalışmaları yerinde koordine eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşların acılarını paylaşmaya devam ediyor. Başkan Çalık son olarak, Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü ile birlikte ulaşımın zor olduğu köylere giderek yardımları bizzat teslim etti. Gün boyunca Belen, Samandağ ve

İskenderun ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, Samandağ Tekkebaşı Mahallesi’nde gelinini ve torununu kaybeden Dağ ailesine taziye ziyaretinde bulunarak sabır ve baş sağlığı diledi. Burada çocuklardan gelen kitap talebini de geri çevirmeyen Çalık, “Onur, Zeynep, Gonca, Meryem… Bu çocuklar bizim geleceğimiz. İstedikleri tüm kitapları onlara ve oradaki tüm çocuklara ulaştıracağız. Onlar yeter ki

okusunlar; bu ülke için nefes ve umut olsunlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık tüm gün sahadaydı.

Tüm gün ekiplerle birlikte sahada olan Başkan Çalık’ın bir diğer adresi Hatay Belen’de dünyaya gözlerini açan Ebrar Asel ve ailesi oldu. Henüz 4 günlük olan minik bebeğe ve ailesine sağlıklı bir ömür dileyen Çalık, “Hayat sana hep gülsün; sağlıkla, mutlulukla yaşa Ebrar Asel” dedi. Günün sonunda ise İskenderun’da ki vatandaşların yanında olan Çalık, “Hatay İskenderun’da sokak sokak geziyor, geceyi çadırda geçiren ya da evlerine giremeyip dışarıda oturan vatandaşlarımıza soba ve kömürlerimizi ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz ilerleyen günlerde de yüzlerce soba ve kömürü ihtiyaç olan her noktaya ulaştırmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi