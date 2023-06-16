Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, FOX TV’de yayınlanan ‘Çalar Saat’ programında İlker Karagöz’ün konuğu oldu. Beylikdüzü Belediyesi’nin afet sonrası vatandaşlara geçici barınma alanı sağlayacak olan “Modüler Yaşam Evi” ile “Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu” projelerinin detaylarını paylaşan Başkan Çalık, “İstanbul’da deprem olması halinde nasıl hareket edeceğimize ilişkin çözümler üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları, FOX TV’de yayınlanan İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programında kamuoyuyla paylaştı. Afetlere karşı hazır bir kent oluşturma hedefiyle örnek teşkil edecek çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Çalık, “Modüler Yaşam Evi” ve “Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu” projelerinin detaylarını anlattı.

“Deprem olması halinde nasıl hareket edeceğimize ilişkin çözümler üretmemiz gerekiyor”

Türkiye’nin herhangi bir noktasında deprem olduğunda çok hızlı hareket edebildiklerini 6 Şubat depremlerinde deneyimlediklerini dile getiren Başkan Çalık, “Fakat bizim İstanbul’da deprem olması halinde nasıl hareket edeceğimize ilişkin çözümler üretmemiz gerekiyor. Modüler Yaşam Evi ile Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu bunlardan bazıları. Örneğin şu an Hatay’da sıcaklık çok üst düzeyde ve insanların çadırda yaşaması imkânsız. Olası afet durumlarında vatandaşlara geçici bir barınma alanı sunacağımız yaşam konteyneri; modüllerin birleşmesiyle oluşuyor ve içerisinde; mutfak, yatak odası, WC ve banyo gibi fonksiyonları barındırıyor. Afet bölgesinde şu an çok ciddi artçılar var. Artçıların olduğu bir yerde betonarme konvansiyonel sistemde sağlıklı bir yapı üretmeniz mümkün değil. Yapımı 48 saat gibi kısa bir sürede tamamlanan modüler sistemin kurulumu da oldukça pratik. Montajını yapıyorsunuz ve bitiyor. Afet Acil Durum Müdahale İstasyonumuz ise 2 kattan oluşuyor. Üst katında bulunan 16 kişilik yatakhanesi ile arama ve kurtarma ekiplerine dinlenme imkânı sağlanırken alt katındaki kurtarma istasyonu ile de hiltiden beton kesme aparatlarına, elektrikli ısıtıcılardan aydınlatma ekipmanlarına kadar ihtiyaç duyulan tüm malzemelere ulaşma imkanı sağlanıyor” şeklinde konuştu.