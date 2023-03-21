ENKA Sanat, Işıl Kasapoğlu’nun 30 yıl önce tasarladığı, 26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Semaver Kumpanya tarafından hayata geçirilen İstanbul Mon Amour projesinin bir parçası olan “Güzel Son” adlı oyuna ev sahipliği yapıyor. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş, Halim Şefik Güzelson gibi karakterlerin dünyasından İstanbul’u anlatan oyun, sanatçıları Lambo'nun meyhanesinde bir araya getiriyor. Yazar Hakan Tabakan oyun ile ilgili şunları söylüyor; “Orhan Veli, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Sait Faik, Suat Derviş, Halim Şefik, Lambo ve aslında hepimizin ihtiyacı olan bir güzel son... Yeni bir söz değil hayatın geçici ama sanat ve edebiyatın sonsuz olduğu. Şairler ölür, şiirler yaşar. Teselli edici bir söz değil bu. Hayatları olan bu insanları şimdi sadece eserleri ile biliyoruz ama evet onların kaygıları, hüzünleri, sevinçleri, güzel günleri de vardı. Kimisi uzun yaşadı, kimisi 35'ini ancak gördü fakat hepsi erken öldü. Peki hala yaşıyor olsaydı Orhan, Melih, Nurullah, Sait, Suat, Şefik ve hepsi Lambo'nun meyhanesinde bir akşam buluşsalardı, biz de orada olsaydık... Daha güzel bir son olmaz mıydı bu?”

“Güzel Son” 28 Mart Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda tiyatro severlerle buluşacak.