Cigna, deprem bölgesindeki öğrenciler için ‘Geleceğe Değer Sigortacılık Akademisi’ni hayata geçirdi. Deprem felaketinden etkilenen 11 ilin üniversite öğrencisi gençlerine yönelik hazırlanan sertifikalı staj programı ile; sigortacılıktan liderliğe, yatırımdan finansa geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunuluyor. Her biri alanında uzman akademisyenler tarafından verilen ve toplam 21 gün sürecek olan derslerin ardından bu süreçte başarı gösterecek öğrenciler kontenjanlar dahilinde Cigna’da yaz stajı imkanı ve işe başlama şansı elde edebilecek.

Afet Bölgelerindeki Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Öğrencilerine Destek Veriliyor

Cigna, BRG Danışmanlık iş birliğiyle hayata geçirdiği Geleceğe Değer Sigortacılık Akademisi programı ile finans, bankacılık ve sigortacılık alanında kariyer hedefleyen afetzede öğrencilerin eğitimlerine destek vermeyi hedefliyor. Programdan; depremden etkilenen şehirlerdeki üniversitelerde İşletme, İktisat, Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri veya 2022 yılı mezunları yararlanabiliyor. 25 Nisan – 10 Haziran tarihleri arasında, alanında uzman isimler tarafından online olarak gerçekleşecek olan programa son başvuru tarihi ise 3 Nisan 2023. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler ikametgah ve öğrenci belgesiyle birlikte linkten başvurularını gerçekleştirebilecekler.

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