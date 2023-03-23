Boehringer Ingelheim, Türkiye, Mart 2023 – İnsan ve hayvan sağlığını geliştirme hedefiyle faaliyetlerini dünyada 130’dan fazla pazarda sürdüren araştırma ve geliştirme odaklı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim, çalışanlarına global kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor. Boehringer Ingelheim Türkiye; başarılı, yetenekli ve azimli çalışanlarından yarattığı yetenek havuzu içerisinden, dünyanın farklı bölgelerine global atamalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda şirket, Aylin Dodanlı’nın, merkezi Dubai’de bulunan ve Hindistan, Ortadoğu, Türkiye ve Afrika ülkelerini kapsayan IMETA Bölgesi’nden sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine atandığını duyurdu. Dodanlı’nın yeni görev yeri Dubai olacak. 2018 yılında Boehringer Ingelheim’a Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü & İnsan Sağlığı İK İş Ortağı olarak katılan Aylin Dodanlı, görevi boyunca İK politikalarını başarıyla geliştirip uygulamış, yetenek yönetimi alanında ekibiyle beraber etkili çalışmalar yürütmüş ve üyesi olduğu Yönetim Kurulu’na ve İnsan Sağlığı Liderlik Ekibi’ne önemli katkılarda bulunmuştur.