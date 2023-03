117 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü mücevher markalarından Ariş Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş altın fiyatları konusunda görüşlerini paylaştı: ‘’Altın uzun vadede en iyi yatırım aracıdır. Kendi değerini koruyan, değerinin üzerine çıkan, değerini kolay kolay kaybetmeyen bir araçtır. Altın fiyatlarında, son dönemde her ne kadar düşüş yaşandıysa da orta vadede yeniden yükseleceğini öngörüyoruz. Zaten altın ons fiyatlarını özellikle 30-40 yılı kapsayan bir grafik halinde incelersek iniş ve çıkış dönemlerinin hangi etkenlerle şekillendiğini rahatlıkla görebiliriz’’. Güzeliş sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Küresel enflasyon altın fiyatlarını etkiliyor. Özellikle ABD’de ve Avrupa'da enflasyonun hız kesmeyeceği düşüncesi, ayrıca faiz indirimlerinin bu yıl içinde gerçekleşmeyeceği gibi öngörüler altın fiyatlarındaki düşüşün sebepleri arasında yer alıyor. Ons altın fiyatları yaklaşık 3 aydır görmediğimiz seviyelere kadar geriledi. Buna bağlı olarak gram altın fiyatları düşme eğiliminde. Dünyada ekonomide yaşanan gelişmeler, ABD’nin enflasyon rakamları, ülkemizde ise maalesef yaşadığımız deprem felaketi, yaklaşan seçim dönemi ve enflasyon rakamları gibi etkenler altın fiyatlarının seyrinde önemli rol oynamakta. Genel olarak uzmanlar 2023 yılında altın fiyatlarının yükseliş trendinde olacağını öngörüyorlar ki altın daima düştüğü yerden toparlanıp test ettiği seviyeleri tekrar görmektedir. Orta vadede yeni bir atağın geleceğini öngörüyoruz. Yatırımcı bu anlamda dikkatli olmalı”.

Pırlantalı mücevhere ilgi oldukça yüksek

Kerim Güzeliş mücevherin her zaman değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘’Geçmişten bugüne değerlendirdiğimizde trendlere ve tüketici eğilimlerine paralel olarak değişimler görülse de mücevher önemini ve değerini koruyor. Tüketici eğilimlerini gözlediğimizde eskiden daha çok yatırım aracı olarak da görülmesi sebebiyle takı söz konusu olduğunda altına yönelim daha fazlaydı. Ancak özellikle son 10-15 yıldır tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte pırlantaya ilgi arttı. Çünkü pırlantanın da bir yatırım aracı olduğu ortaya çıktı’’. ’Ayrıca, günümüz koşullarında tüketicinin alışveriş davranışlarını gözlemlediğimizde genel olarak tüketicinin hizmet ve ürün kalitesini ön planda tuttuğunu, “güven” unsurunu pek çok şeyin önünde tuttuğunu görmekteyiz. Özellikle mücevher gibi duygusal anlam taşıyan ve bunun yanında her zaman zorunluluk arz etmeyen bir alışveriş söz konusu olduğunda tüketicinin kendini özel hissetmek istediğini görüyoruz. Tüm bunlar göz önüne alındığında en iyiyi sunmak için markalaşmak, belirli standartları oluşturmak, üründe, hizmette kaliteyi daima ön planda tutmak ve her şeyden önemlisi de tüketiciyle bağ kurmak gerekiyor. Bu durum sektördeki firmaları markalaşma yolunda gelişme konusunda harekete geçirdi. Günümüz koşullarında markalaşmayı başarabilen, bu yolda emin adımlarla ilerleyen firmalar rekabet koşullarında ayakta kalabiliyorlar’’.

Yeni nesil tüketicilerin tercihi uygun fiyat ve minimal tasarımlı ürünler

Güzeliş ayrıca sözlerine şunu ekledi: ‘’Yeni nesil tüketiciler, çok hızlı tüketim sağlıyor. Buna bağlı olarak ürün bazında baktığımızda, küçük uygun fiyatlı modellerin üretimi her geçen gün artıyor. Dünyadaki trend de bu doğrultuda. Uygun fiyatlı minimal tasarımları tüketiciler daha çok tercih ediyor. Ayrıca hikayesi olan ürünler de ön plana çıkıyor. Değerli taşlar ve takının, onu takan ve taşıyan kişi üzerindeki pozitif enerji etkisi tartışılmaz. Bu etki ürün hikayesi ile birleşince ortaya, takmaktan asla bıkmayacağınız tasarımlar çıkıyor’’.

Online ticarette hızlı ilerleyiş sağlıyoruz

Güzeliş, son birkaç yıldır online ticaretteki hızlı ilerleyişten de bahsetti: ‘’Ariş Pırlanta olarak, sektörümüzde 2003 yılında, ilk e-ticaret sitesini hayata geçirmiş bir marka olmamız sebebiyle online mağazamız ve dijital pazarlama çalışmalarımız için her zaman yatırım yapmaktaydık. Pandemi süreci ile çalışmalarımıza daha da ağırlık verdik. Özellikle kapanma dönemlerinde tüketiciyi online mağazamız aracılığıyla buluşmaya devam ettik. Fiziki mağazalarımız açıldıktan sonra da mağazalarımızda müşterilerimizle tekrar buluştuk. Tabii ki günümüz tüketici alışkanlıkları, gelişen teknoloji, değişen ve şekillenen koşullar çerçevesinde e-ticaret’e yönelik çalışmalarımız devam edecek’’.