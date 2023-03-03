Son olarak Stil İkonu kadrosuna sunucu olarak dahil olmuştu ancak Hande Sarıoğlu Stil İkonu ile de ekranlarda kalamadı programın 4. bölümünde sunucu Hande Sarıoğlu ile yollar ayrıldı.

Hakan Akkaya arasında ilk günden beri birtakım anlaşmazlıklar yaşanmaktaydı. 5. bölüm çekimi öncesi ikili arasında gergin anlar yaşandı, yaşanan tartışma sonrası 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi.

Program yeni bir sunucu yerine, moda programlarının tanınan ismi İvana Sert'i jüri olarak kadrosuna dahil ederek yoluna devam etme kararı aldı.

Kaynak: magazinbank