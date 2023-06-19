Başak Mahallesi’nde hayırseverlerin desteğiyle yeni bir taziye evi ve kreş yapılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, temeli atılan yeni taziye evi ve kreşin şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

İhtiyaca yönelik çözüm odaklı çalışma

Başakşehir’de bir yandan cami inşaatlarının devam ettiğini diğer yandan da kreş ve taziye evlerinin yapıldığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Hayırseverlerimizin desteğiyle bu sayıyı her geçen gün artırıyoruz. Camilerimiz; mahallelerimizin kalbi, şehrimizin ruhu, aziz milletimiz ve Ümmet-i Muhammed’in güvenli yuvasıdır. Bu manevi mekânları, yine güzel mekânlarla taçlandırıyoruz. Binamızı iki katlı olarak planladık. Kreşimizi 4- 6 yaş aralığındaki çocuklarımızın eğitim alacağı şekilde hazırlıyoruz. Çocuklarımız burada arkadaşlık bağlarını güçlendirip, günlerini çok daha verimli bir şekilde geçirecek.” diye konuştu.

Üst katı taziye evi olacak

Binada yemekhane, mutfak, derslik ve çok amaçlı salon da olacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Binamızın üst katında yer alacak taziye evimizi erkek ve kadın bölümleri şeklinde planladık. Rabbim, bu güzel mekânların sayısını çoğaltmayı bizlere nasip etsin.” dedi