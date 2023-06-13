T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/7164 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7164 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 668 Ada, 1 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Değerleme konusu taşınmaz; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Ispartakule Caddesi, Vaditepe Bahçeşehir 4.Bölge, L-03 Blok, Zemin Kat, Daire 6 Adresinde, Mevcut Tapunun, 668 Ada,Parsel Sayılı, 34.612,68 m2 Alanlı Arsa Üzerinde B.A.K Tarzda, Blok Şeklinde Yapıların Mevcut Olduğu Görülmüştür. Değer Tespitine Konu Olan Taşınmaz Keşif Günü Açık Olduğundan Taşınmazın İçerisine Girilmiş olup, içerisinde yapılan tespitler ve ölçümler Sonucu Yapılan Tespitlerde; Tespit Konusu Taşınmaz; 2 Oda ( Yatak odasında ebeveyn banyosu),Salon ( Salon içerisinde açık mutfak), banyo wc mahallerinden müteşekkil olup, Salon ve Oda zeminleri Laminant parke, ıslak hacimler seramik, duvarları saten boyalı, salon ve oda kapıları Amerikan kapı, dış kapısı çelik, camlar PVC doğrama, mutfak dolapları ahşap, tezgahı granit tezgah, ankastre mutfak şeklinde, banyosunda duşa kabin mahalli olan, banyo dolapları bulunan, ısınma şekli olarak merkezi sistem doğalgaz kullanılan, Taşınmaz İçerisinde Lazer Metre İle Yapılan Ölçümlerde 60,00 m2 Net, 70,00 m2 Brüt kullanım alanına sahip, temiz masrafsız bir taşınmaz olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bina; BodrumZemin12 Normal Kattan Oluşan, Asansörlü, yangın merdivenleri olan, dış cephesi akrilik boya, Mantolaması yapılmış, 7/24 Güvenlik bulunan, bahçe peyzaj düzenlemesi yapılmış, nezih bir site olduğu tarafımızdan görülmüştür. Ayrıca dava konusu taşınmaz; konum itibari ile alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü Belediye Ve Sosyal imkânlardan faydalanabilecek durumda, Ulaşım olarak her türlü ulaşım imkânlarına sahip, bir konumda olduğu da görülmüştür.

Adresi : Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Ispartakule Caddesi, Vaditepe Bahçeşehir 4.Bölge, L-03 Blok, Zemin Kat,Daire 6 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 70 m2

Arsa Payı : 8/8474

İmar Durumu: İnşaat tarzı 07.02.2003 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli, Bahçeşehir Beldesi- Ballıpınar, Sıvat- Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkileri Revizyon Uygulama İmar Planında, H: Serbest Ticaret Ve Konut Alanında Kalmaktadır

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 10:08

06/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.