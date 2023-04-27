Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ziya Gökalp Mahallesi O-3 Güney Yan Yolda Emre Kama yönetimindeki 16 EN 460 plakalı iplik yüklü kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana devrildi.

İSTANBUL (AA) - Başakşehir 'de ağaçlık alana devrilen iplik yüklü kamyonun sürücüsü, kaza dan yara almadan kurtuldu.