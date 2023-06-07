Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/24545 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24545 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Mahallesi, 1006 ada, 2 parsel sayılı, 49.267,92 m²alanlı, 17 adet B.A.K Bina, 1 adet B.A.K, 4 adet B.A.K büfe ve arsası nitelikli ana taşınmazda, 120/84095 arsa paylı, C13- Blok, 4.kat, 18 bağımsız bölüm numaralı, Mesken nitelikli taşınmazın tamam kayıtlıdır. 3 Oda, 1 Salon, Mutfak, Banyo wc, Ayrı wc ( ardiye olarak kullanılmakta) Ve Balkon Mahallinden Müteşekkil Olup, Salon Ve Oda Zeminleri Laminant Parke, Islak Hacimler Seramik, Duvarları Saten Boyalı, Tavanlar Kartonpiyer Uygulamalı, Mutfak Dolapları Ahşap, Tezgahı Granit Tezgah Şeklinde, Salon Ve Oda Kapıları Amerikan Kapı, Dış Kapısı Çelik, Camları PVC Doğrama, Banyosunda Duş Kabin Mahalli Bulunan, Isınma Şekli Olarak Merkezi Sistem Isı Pay Ölçerli Doğalgaz Kullanılan ve Daire İçerisinde Lazer metre ile Yapılan Ölçümlerde 92,00 m² Net, 105,00 m² Brüt Kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın Bulunduğu Bina; Bodrum + Zemin + 11 Normal Kattan Oluşan Ve Her Katında 4 Adet Daire Olan, Asansör Ve Yangın Merdiveni Bulunan, Dış Cephesi Isı Yalıtım Mantolaması Yapılmış, Bahçe Peyzaj Düzenlemesi Yapılmış, Kapısında 7/24 Güvenlik Bulunan, Site Önünde Açık Otopark Alanı Olan Ve Her Türlü Alt Ve Üst Yapısı Tamamlanmış ve Sosyal İmkânlardan Faydalanabilecek Bir Konumdadır.

Adresi : Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Toki Kayaşehir 3.Bölge, Sedef Sitesi, Numara 7H, C13- Blok, Kat 4 Daire 18 Başakşehir/ İSTANBUL

İmar Durumu : Başakşehir Belediyesi, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Şefliği’nin İmar Durum Yazısına Göre; Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 1006 Ada, 2 Parsel Sayılı Söz Konusu Parsel Bugün İtibari İle 22.04.2016 tasdik tarihli, Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesinde Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği kapsamında, konut alanında kalmakta olup, E;1,70 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.

Kıymeti : 2.788.063,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tedaş lehine 267,66 m2 lik kısımda 49 yıllığına irtifak

hakkı ve tapu takyidatında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 13:50 2.Artırma İcradan satılık Skoda Superb Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 13:50

31/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.