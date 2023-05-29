T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2022/515 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/515 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli 2 Mahallesi, 568 ada 9 parsel sayılı 33.193,87 m2 yüzölçümlü, kat irtifaklı 93, 94, 95, 96, 97, 106, 105, 101/A, 101/B, 103/A Ve 103/B Bloklar Tamam Diğer Bloklar Natamam Baronarme Apartman Ve Arsası vasiflı ana taşınmazda 58/33194 arsa paylı 105 Blok,1. bodrum kat, 4 bağımsız bölüm tam kayıtlıdır.Başakşehir mahallesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Yıldız Apartmanı, no: 15, 105 blok, d: 4 Başakşehir İstanbul adresinde yer almaktadır. Taşınmazın konumlu parsel üzerinde 15 adet blok mevcuttur. Taşınmazın konumlu olduğu 105 blok, bodrum + zemin + 7 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.Bina dış cephesi mantolama üzerine dış cephe boyası ile kaplıdır. Bina girişi zeminleri mermer kaplı, duvarları plastik boyalıdır. Bina dış kapısı demir doğramadır. Taşınmaz binanın bodrum katında yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine göre salon, 3 oda, antre, banyo, mutfakhacimlerindenhacimlerinden oluşmakta olup net 100m2 (süpürülebilir alan) 110 m2 brüt (duvar kanlığı dahil, ortak alan hariç)alanlıdır.

İmar Durumu : Başekşehir Belediye Başkanlığı internet sitesinden yapılan sorgulada edinilen bilgilere göre taşınmazın taşınmazın bulunduğu parsel; 3.06.2011 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi Onurkent Uygulama İmar Planı' nda; KÜTLE nizam yapılaşma koşullarıyla "Konut" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 13:34

17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.