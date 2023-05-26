Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, cami alanını yarı yarıya küçülterek bir başka yere kaydırılmasını da içeren imar planı değişikliğini onayladı.

İddialara göre; Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği ile okul, sağlık tesisi ve cami alanı olarak ayrılmış olan arazinin önemli bir kısmı konut alanı olarak yeniden değerlendi,rildi.

Okul, sağlık tesisi ve cami ise, önceki planlarda konut alanı olarak ayrılmış olan araziye kaydırıarak bölgenin cazip bir rant alanı olması sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada yer değiştirmenin, plan değişikliği raporunda donatı alanlarına erişimi kolaylaştırmak şeklinde değerlendirildi. Ancak ilk, orta ve lise alanı olarak ayrılmış olan arazi, çevresine göre görece daha değerli bir konuma sahipti. Yüksek konuma sahip arazi konut inşaatı yapımı için daha cazip hale geldiği öne sürüldü..

Başakşehir Belediyesi’nin yaptığı plan değişikliği ile eğitim alanlarıyla konut alanının yeri değiştirilmekle birlikte arazi miktarları aynen korundu. Ancak yeni İmar planlarında cami alanı olarak ayrılan yerin daha da küçüldüğü gözlendi. Eski plana göre cami için 5 bin 551 metrekarelik arazi ayrılmıştı. Yeni planda ise cami için 2 bin 491 metrekarelik arazi tahsis edilerek inşaşat alanı ciddi oranda düşürüldü.. Ayrıca caminin yeri de,konut yapımı nedeniyle yaklaşık 400 metre kuzey batıya kaydırıldı.

Başakşehir Belediyesi 2018 yılında, plan değişikliğine konu parseli de kapsayan 5 parsel için belediye meclisinden satış yetkisi almıştı. Planın Çevre Bakanlığı tarafından resen onaylandığı duyuruldu..Konut için ayrılan 36 bin 377 metrekarelik araziye 10 katlı inşaatlar yapılabilecek. Toplam inşaat alanı ise 54 bin 566 metrekare olacak. Bu plan değişikliği ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nın bir kilometre kuzeyinde bulunan, yaklaşık 100 bin metrekarelik arazide devasa binalar yükselecek.