İstanbul Başakşehir Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Başakşehir Trabzonspor Bein sport 1 şifresiz canlı maçı izle, jestyayın Selçuk Sports hd Başakşehir Trabzonspor izle Netspor68 Tv haberentel Selçuk Tv Başakşehir Trabzon maç izle, Twitter Bedava iptv Başakşehir Trabzonspor Kralbozguncu taraftaryum canlı maç izle, Selçuk Spor Tv Justin tv 9 izle kaçak Başakşehir Trabzonspor canlı izle, Facebook Lig tv Başakşehir Trabzon canlı maç izle, futbol cafe Twitter Taraftar tv selcuksports hd canlı yayın Başakşehir Trabzonspor maçı canlı izle, taraftarium 24 Başakşehir Trabzonspor maçını bedava izle Futbol tv Başakşehir Trabzon maçı canlı izle donmadan Youtube canli mac izle selçuksport hd 63 Başakşehir Trabzonspor maçı izle Peki Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor ile karşılaşacak olan Başakşehir, ligin son maçında üç puan hedefliyor. Sakatlık sorunuyla boğuşan Bleus de Bourgogne ekibi, ligin son maçını kazanarak İstanbullu taraftarını memnun etmeyi hedefliyor. İşte maçla ilgili tüm bilgiler...

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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

13 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek olan mücadelede hakem Bahattin Şimşek ve yardımcıları görev alacak.

Başakşehir-Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Januzaj, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: Muhammet, Eren, Hüseyin, Taha, Serkan, Arif, Doğucan, Bardhi, Emirhan, Visca, Umut Bozok.

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Ligin kapanış maçı iki takımın ligdeki yerini de belirleyecek. Şampiyonluk yarışı dışında kalan Trabzonspor, İstanbul'da üç puan arayacak. Sakatlıkları ile zor durumda olan Burgundy mavililerin rakibi Başakşehir'de asıl hedef Türkiye Kupası.

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Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bu oyunda rotasyon yapabileceği belirtiliyor. Turuncu-lacivertli ekip, 12 Haziran Pazar günü Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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